Твиттер заблокировал аккаунт USA Really Wake Up Americans

Получить оперативный комментарий представителей социальной сети относительно причин блокировки пока не удалось.

СММ менеджер USAreally Дмитрий Кукушкин в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что блокировка аккаунта не связана с нарушением пользовательского соглашения. Он подчеркнул помимо аккаунта USA Really, модераторы заблокировали аккаунт USA Really1, в котором не было ни одной записи.

4 июня в России вступил в силу закон «о контрсанкциях». Он дает физическим и юридическим лицам право ответить на недружественные меры в отношении России. Если причины блокировки аккаунта российского СМИ связаны с санкционной политикой американских властей, Роскомнадзор примет ответные меры.

На момент блокировки на USA Really подписались 1300 пользователей.