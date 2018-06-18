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Депутат Рады предрек Украине долговую кабалу

Депутат Рады предрек Украине долговую кабалу

 Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге

Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге
Оппозиция передала де Мистуре список кандидатов в комиссию по конституции Сирии

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19:27   18 Июня 2018
Весь мир
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Твиттер заблокировал аккаунт USA Really Wake Up Americans

Твиттер заблокировал аккаунт USA Really Wake Up Americans

Получить оперативный комментарий представителей социальной сети относительно причин блокировки пока не удалось.

СММ менеджер USAreally Дмитрий Кукушкин в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что блокировка аккаунта не связана с нарушением пользовательского соглашения. Он подчеркнул помимо аккаунта USA Really, модераторы заблокировали аккаунт USA Really1, в котором не было ни одной записи.

4 июня в России вступил в силу закон «о контрсанкциях». Он дает физическим и юридическим лицам право ответить на недружественные меры в отношении России. Если причины блокировки аккаунта российского СМИ связаны с санкционной политикой американских властей, Роскомнадзор примет ответные меры.

На момент блокировки на USA Really подписались 1300 пользователей.

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Автор: Надежда Егорова
#санкции #twitter #usareally
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