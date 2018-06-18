Путин распорядился о назначении Силуанова представителем РФ в Совете ЕЭК
Глава РФ Владимир Путин сменил российского представителя в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). На эту должность назначен вице-премьер и по-совместительству глава Минфина Антон Силуанов.
Подписанный президентом указ обнародован на сайте правовой информации.
Ранее пост занимал председатель ВЭБа Игорь Шувалов, который в настоящий момент сложил полномочия.
Документ о назначении Силуанова вступил в силу сразу после подписания.