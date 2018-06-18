Оппозиция САР обсудила с российской делегацией создание конституционного комитета

Встреча представителей сирийской оппозиции с российской делегацией состоялась в Женеве в понедельник, 18 июня.

Политики рассмотрели вопросы механизмов работы конституционного комитета и этапы его формирования, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя глав «московской» платформы оппозиции Кадри Джамиля. По его словам, в переговорах приняли участие представители «московской» платформы оппозиции, движения «Завтра Сирии», а также Конгресса САР, возглавляемого Хейсамом Манаа. «Тройка» со стороны Сирии беседовали со спецпредставителем главы РФ Александром Лаврентьевым, замминистра иностранных дел Сергеем Вешининым.

Джамиль уточнил, что встреча длилась около двух часов и политики успели обсудить все детали вопроса.

Участники встречи намерены поддерживать диалог для достижения большего взаимопонимания.

Напомним, соглашение о создании конституционного комитета заключено на Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи, 30 января. Данная структура будет разрабатывать конституцию страны совместно с посланником генсекретаря ООН по САР Стаффаном де Мистурой. В комитет входят 150 человек, из них 100 - правительственные политики и представители оппозиции и 50 - кандидаты внешней оппозиции.