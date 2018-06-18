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18:20   18 Июня 2018
Россия
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Минтуризма разработало «дорожную карту» по взиманию курортного сбора в Крыму

Минтуризма разработало «дорожную карту» по взиманию курортного сбора в Крыму

В первый год эксперимента прогнозируемый показатель курортного сбора должен составить около 40 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Министерства курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на заседании профильного комитета регионального парламента.

Министр отметил, что курортный сбор позволит муниципалитетам получить дополнительные средства, которые будут направляться на благоустройство территорий. Он подчеркнул, что в задачу ведомства входит обспечить, чтобы данный закон работал прозрачно и эффективно, и при этом не был обременительным для туристов.

Минтуризма разработало «дорожную карту» по взиманию курортного сбора в Крыму

Заявки на введение курортного сбора подали семь прибрежных регионов полуострова: Алушта, Евпатория, Феодосия, Саки, Судак, Черноморский район, Ялта. Законом предполагается сбор в размере 10 рублей с человека в сутки пребывающего на отдыхе в период с 1 мая по 30 сентября. При этом предусмотрен перечень льготных категорий граждан, на которых сбор не распространяется.

Право ввести сбор за пользование туристической инфраструктурой на своих территориях получили четыре пилотных региона — Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Сбор будет взиматься с совершеннолетних граждан, остановившихся в местных гостиницах более чем на сутки. По закону размер курортного сбора не может превышать 100 рублей. В 2018 году он ограничен 50 рублями. Конкретную сумму устанавливают местные власти.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #крым #курортный сбор
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