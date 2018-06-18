Эксперт: Южная зона деэскалации в Сирии угрожает Дамаску

В Сирии, поле упразднения зон деэскалации «Восточная Гута» и «Хомс», в настоящее время продолжают функционировать две зоны деэскалации – в провинции Идлиб и на юго-западе страны, на границе с Иорданией.

Как показал опыт, на территориях упраздненных зон деэскалации, до сих пор функционируют отряды запрещенных в России и в ряде других государств террористических группировок ИГ* и «Джебхат ан-Нусра»*, насчитывающие десятки тысяч человек, которые называли себя «умеренной оппозицией».

В одну из двух оставшихся зон деэскалации – в провинции Идлиб - на протяжении двух последних лет свозились боевики со всей Сирии, а ситуация во второй – на иорданской границе – оказалась не такой однозначной.

На момент создания Южной зоны деэскалации – в мае 2017 года – страны-гаранты США и Иордания взяли на себя обязательства обеспечить там режим прекращения огня со стороны вооруженной оппозиции и продолжать противостоять международному терроризму в данном регионе.

Большая часть территории на тот момент контролировалась Сирийской свободной армией, которую США относили к «умеренной оппозиции» и на протяжении двух последних лет вместе с Израилем снабжали оружием, деньгами и гуманитарной помощью. Однако год назад ситуация резко изменилась и 55% процентов территории оказались подконтрольны террористических группировок ИГ* и «Джебхат ан-Нусра»*, запрещенных в ряде государств.

По словам военного эксперта – руководителя Центра изучения общественных прикладных проблем нацбезопасности Александра Жилина, США создали в юго-западной части Сирии «инкубатор для террористов», и в настоящее время это не зона деэскалации, а настоящая бомба замедленного действия, которая может ударить по Дамаску. Слова эксперта приводит Федеральное агентство новостей.

В созданном американцами анклаве под защитой США террористы подготавливают боевиков, деятельность которых будет направлена против правительственной армии, а также против тех сторон конфликта, на которые США захотят оказать давление. Кроме того, он отметил, что ССА и ИГ* можно назвать взаимно сообщающимися сосудами: под вывеской «оппозиция» могут скрываться еще несколько тысяч членов «Исламского государства»*.