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18:33   18 Июня 2018
Россия
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Правительство направит на развитие Дальнего Востока 54 миллиарда рублей

Правительство направит на развитие Дальнего Востока 54 миллиарда рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что деньги поступят в региональный бюдждет в течение трех лет.

Об этом глава правительства заявил на встрече с вице-премьерами.

По словам Медведева, средства необходимы для ремонта и строительства объектов в центрах экономического роста дальневосточного региона. Он подчеркнул, что развитие федерального округа идет полным ходом: создаются коммерческие предприятия, модернизируется производство. Однако, добавил премьер министр, нужно создать благоприятные условия для жизни в регионе: построить, школы, больницы, детские сады, спортивные комплексы, сети водоснабжения и теплоснабжения.

Вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном Округе Юрий Трутнев сообщил, что региональные власти рассчитывают построить и реконструировать 195 объектов, в том числе 21 больницу. Средства также направят в детскую больница в Комсомольске-на-Амуре, краевую больницу на Камчатке,противотуберкулезный диспансер в Николаевске. Также на Дальнем Востоке построят 32 школы, 26 дворцов спорта, семь домов культуры и более ста объектов инженерной инфраструктуры.

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Автор: Надежда Егорова
#трутнев #медведев #дальний восток
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