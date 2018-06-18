Желтый уровень опасности объявили в Москве

Гидрометцентр предупредил жителей столицы о шквальном ветре 19 июня. Ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

Эксперты добавили, что погода начнет резко ухудшаться в полдень по московскому времени. Также во вторник пройдут дожди и грозы. Кроме того, небольшие осадки ожидаются в среду и пятницу

В ближайшие дни погода в столице будет теплой, добавили в Гидрометцентре. В понедельник, 18 июня воздух прогреется до 26-28 градусов, 20 июня — до 22-24 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы намерена к 2020 году направить более 574 миллионов рублей учреждениям Росгидромета для создания системы штормового предупреждения.