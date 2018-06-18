Посол Туниса: Чемпионат мира 2018 года организован безупречно

Россия организовала гостеприимный прием для всех болельщиков, Чемпионат мира по футболу проходит безупречно, заявил посол Тунисской Республики в РФ Мухаммед Али Шихи.

Шихи находится в Волгограде, он лично будет присутствовать на встрече сборных Туниса и Англии, сообщает ТАСС.

Дипломат рассказал про впечатления тунисцев, которые приехали в Россию на ЧМ-2018. По его словам, абсолютно все болельщики отмечают гостеприимный прием, они потрясены российской организацией соревнований, которую сам посол назвал безупречной.

Он подчеркнул, что с фанатами из Туниса поддерживает общение и все они выражают восторг.

Встреча команд Туниса и Англии состоится в девять вечера на волгоградском стадионе в понедельник, 18 июня.