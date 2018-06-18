Мы в соц.сетях:
Таксиста, наехавшего на пешеходов в Москве, арестовали на два месяца

Таксиста, наехавшего на пешеходов в Москве, арестовали на два месяца

 Кадыров ответил Госдепу США на критику Кавказа

Кадыров ответил Госдепу США на критику Кавказа
Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге

Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге

 Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Твиттер заблокировал аккаунт USA Really Wake Up Americans

Твиттер заблокировал аккаунт USA Really Wake Up Americans

 Шестьдесят человек пропали без вести при крушении судна в Иордании

Шестьдесят человек пропали без вести при крушении судна в Иордании
Таксиста, наехавшего на пешеходов в Москве, арестовали на два месяца

Таксиста, наехавшего на пешеходов в Москве, арестовали на два месяца

 Кадыров ответил Госдепу США на критику Кавказа

Кадыров ответил Госдепу США на критику Кавказа
Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге

Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге

 Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Твиттер заблокировал аккаунт USA Really Wake Up Americans

Твиттер заблокировал аккаунт USA Really Wake Up Americans

 Шестьдесят человек пропали без вести при крушении судна в Иордании

Шестьдесят человек пропали без вести при крушении судна в Иордании
18:07   18 Июня 2018
Россия
60

Посол Туниса: Чемпионат мира 2018 года организован безупречно

Посол Туниса: Чемпионат мира 2018 года организован безупречно

Россия организовала гостеприимный прием для всех болельщиков, Чемпионат мира по футболу проходит безупречно, заявил посол Тунисской Республики в РФ Мухаммед Али Шихи.

Шихи находится в Волгограде, он лично будет присутствовать на встрече сборных Туниса и Англии, сообщает ТАСС.

Дипломат рассказал про впечатления тунисцев, которые приехали в Россию на ЧМ-2018. По его словам, абсолютно все болельщики отмечают гостеприимный прием, они потрясены российской организацией соревнований, которую сам посол назвал безупречной.

Он подчеркнул, что с фанатами из Туниса поддерживает общение и все они выражают восторг.

Встреча команд Туниса и Англии состоится в девять вечера на волгоградском стадионе в понедельник, 18 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#волгоград #чм-2018 #посол #тунис #чм #чм2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.
16:48   18 Июня 2018
69
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
66
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
55
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
81
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

 Презентацию бюджетного смартфона IPhone SE 2 проведут в сентябре

Презентацию бюджетного смартфона IPhone SE 2 проведут в сентябре