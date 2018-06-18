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17:57   18 Июня 2018
Россия
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Кудрин: Мень — хороший кандидат на пост аудитора Счетной палаты

Кудрин: Мень — хороший кандидат на пост аудитора Счетной палаты

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал представление экс-главы Минстроя Михаила Меня на пост аудитора ведомства.

В своем микроблоге в Twitter Кудрин написал, что считает Меня хорошим кандидатом на этот пост. Также глава СП поблагодарил досрочно сдавшего полномочия аудитора Александра Филипенко. Кудрин отметил, что он покидает пост, но остается его советником.

Кудрин: Мень — хороший кандидат на поста аудитора Счетной палаты

В понедельник президент РФ Владимир Путин направил в Совет Федерации преставление о назначении Меня на пост аудитора. Экс-глава Минстроя уже подтвердил, что готов перейти в СП. Совфед рассмотрит его кандидатуру в среду.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #назначение #кудрин #мень
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