Кудрин: Мень — хороший кандидат на пост аудитора Счетной палаты

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал представление экс-главы Минстроя Михаила Меня на пост аудитора ведомства.

В своем микроблоге в Twitter Кудрин написал, что считает Меня хорошим кандидатом на этот пост. Также глава СП поблагодарил досрочно сдавшего полномочия аудитора Александра Филипенко. Кудрин отметил, что он покидает пост, но остается его советником.

Благодарю за работу Александра Филипенко. Он досрочно сложил полномочия аудитора @ach_gov_ru, но останется моим советником. Приходит Михаил Мень – хороший кандидат на пост аудитора, был министром и губернатором — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) June 18, 2018

В понедельник президент РФ Владимир Путин направил в Совет Федерации преставление о назначении Меня на пост аудитора. Экс-глава Минстроя уже подтвердил, что готов перейти в СП. Совфед рассмотрит его кандидатуру в среду.