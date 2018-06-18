Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

Полиция задержала британского подданного, ехавшего на матч между сборными Англии и Туниса в Волгоград. По данным источника «ИА «Политика сегодня», британец был пьян до невменяемости.

Источник пояснил, что фанат не хулиганил, а «просто был очень сильно пьян». В Ельце, когда оставалось уже недалеко до Волгограда, болельщика пришлось снять с поезда. По словам источника, в самом худшем случае на него оформят административное правонарушение.

Ранее британское посольство в Москве сообщило, что подданный «задержан в результате инцидента в поезде», следовавшем в Волгоград, сообщили в посольстве Великобритании в России. Также в дипмиссии заявили, что готовы оказать соотечественнику всю необходимую помощь.