Кабмин может представить законопроект о введении самозанятых в экономику осенью

Правительство России готовит законопроект о вводе самозанятых граждан в экономику страны. Об этом рассказал министр труда и социальной политики Максим Топилин телеканалу «Россия 24».

По словам главы Минтруда, в проект будут содержаться как стимулирующие меры, так и информация о возможной ответственности за уход самозанятых граждан от налогов.

Он пояснил, что проектом закона будет предусмотрена возможность уплаты налогов и взносов в упрощенном режиме, но «при этом будет обозначено, что налоговики видят какие-то финансовые операции граждан, например, что человек имеет доход, оплачивает коммунальные взносы, но страховые взносы при этом за него не уплачиваются».

«Мы же прекрасно видим ФИО, платятся взносы или нет, какой возраст гражданина. Платит ли он налоги. Дальше — вносит ли коммунальные платежи», — рассказал глава Минтруда.

Топилин добавил, что по данным налоговых органов, в настоящий момент за 15 миллионов граждан России не уплачиваются взносы во внебюджетные фонды.