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17:30   18 Июня 2018
Россия
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Власти Петербурга организовали ночную развозку зрителей матча Россия—Египет

Власти Петербурга организовали ночную развозку зрителей матча Россия—Египет

После матча команд России и Египта 19 июня, городские автобусы организуют развозку болельщиков до трех часов утра, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

В перечень включены маршруты №8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154. По маршруту «Аэропорт «Пулково» — площадь Восстания» автобусы будут ходить в круглосуточном режиме.

За три часа до начала матча «Пассажиравтотранс» откроет пять новых маршрутов: «станция метро «Выборгская» — автостанция «Крестовский остров», «Площадь Восстания» — автостанция «Крестовский остров», «станция метро «Петроградская» — автостанция «Крестовский остров», «станция метро «Чкаловская» — Спортивная улица», «Аэропорт «Пулково» — Рюхина улица».

Автобусы отправятся от станций метро, аэропорта и площади Восстания до Крестовского острова до начала игры, во время матча их движение временно остановится, и возобновится после окончания игры, подчеркнули в пресс-службе.

Всего «Пассажиравтотранс» направит к стадиону 145 двухъярусных автобусов.

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Автор: Надежда Егорова
#санкт-петербург #чм #чм2018 #пассажиравтотранс
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