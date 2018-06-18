Германия вышлет беженцев в июле, если ЕС не разрешит иммиграционный кризис

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что если Европа не решит проблему с беженцами, МВД Германии в одностороннем порядке начнет высылку нелегальных иммигрантов, пишет AFP News Agency.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отвергла ультиматум консервативной партии ФРГ — Христианско-социального союза о двухнедельном сроке на поиск общеевропейского решения миграционного кризиса.

В понедельник партия единогласно проголосовала за предоставление Ангеле Меркель двухнедельного срока на решение вопроса о нелегальной миграции.

Президент США Дональд Трамп одобрил решение правительства Германии и предложил Демократической партии обратить внимание на деятельность зарубежных коллег. Он также напомнил, что нелегальная иммиграция — главный источник преступности и терроризма.