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17:49   18 Июня 2018
Весь мир
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Германия вышлет беженцев в июле, если ЕС не разрешит иммиграционный кризис

Германия вышлет беженцев в июле, если ЕС не разрешит иммиграционный кризис

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что если Европа не решит проблему с беженцами, МВД Германии в одностороннем порядке начнет высылку нелегальных иммигрантов, пишет AFP News Agency.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отвергла ультиматум консервативной партии ФРГ — Христианско-социального союза о двухнедельном сроке на поиск общеевропейского решения миграционного кризиса.

В понедельник партия  единогласно проголосовала за предоставление Ангеле Меркель двухнедельного срока на решение вопроса о нелегальной миграции.

Президент США Дональд Трамп одобрил решение правительства Германии и предложил Демократической партии обратить внимание на деятельность зарубежных коллег. Он также напомнил, что нелегальная иммиграция — главный источник преступности и терроризма. 

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Автор: Надежда Егорова
#германия #беженцы #зеехофер
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