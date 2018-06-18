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Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге

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17:58   18 Июня 2018
Россия
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Лавров и Помпео обсудили КНДР и Сирию

Лавров и Помпео обсудили КНДР и Сирию

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию вокруг Корейского полуострова, способы деэскалации сирийского конфликта, а также график встреч между российской и американской стороной.

Разговор произошел по инициативе американской стороны, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.

Стороны обсудили возможность урегулирования конфликта в Сирии в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2254. В тексте документа подчеркивается, что основополагающим принципом установления мира в Республике станет волеизъявление сирийского народа. Кроме того, в резолюции признается роль Международной группы посредников по Сирии в качестве центральной платформы для содействия по достижению прочного политического урегулирования в регионе. 

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились консолидировать усилий для разрешения кризиса на Корейском полуострове.

Помпео и Лавров также обсудили график график контактов между Россией и США на ближайшее время.

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Автор: Надежда Егорова
#лавров #политика #помпео
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