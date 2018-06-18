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17:24   18 Июня 2018
Весь мир
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Шведы обыграли южнокорейцев в групповом этапе ЧМ-2018

Бывший игрок «Краснодара» Андреас Гранквист во втором тайме успешно реализовал пенальти, забив первый и единственный гол в этой игре.

Сборные Швеции и Южной Корей в понедельник, 18 июня, встретились в Нижнем Новгороде. Во время первого матча ни одной из команд не удалось открыть счет. Но во втором, после грубой игры южнокорейца Ким Мин У против шведа Виктора Классона, Гранквист «распечатал» ворота оппонента. Ситуация больше не менялась.

Швеция выбилась на второе место в группе F, набрав три очка. С таким же количеством очков на первом месте расположилась Мексика. У Германии и Южной Кореи пока по нулям.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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Автор: Юлия Халус
#рф #футбол #швеция #чм-2018 #южная корея #чм #чм2018 #группа f
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