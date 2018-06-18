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 МККК: Психологическую помощь получают 600 детей беженцев ЦАР

МККК: Психологическую помощь получают 600 детей беженцев ЦАР
17:12   18 Июня 2018
Весь мир
45

МККК: Психологическую помощь получают 600 детей беженцев ЦАР

МККК: Психологическую помощь получают 600 детей беженцев ЦАР

Сотрудники Международного комитета Красного Креста оказывают поддержку детям, находящимся в лагере для беженцев из зоны боевых действий в Центральноафриканской Республике.

На видео, опубликованном на официальной странице организации в твиттере видно, как сотрудник МККК поет и танцует с детьми. Отмечается, что психологическая помощь оказывает 600 детям. Пост сопровождает хештег #ЗарядисьГуманизмом. 

 

Обстановка в этой стране остается напряженной с 2013 года. Гражданские волнения начались после свержения президента ЦАР Франсуа Бозизе мусульманским объединением «Селека». Христиане создали отряды народного ополчения «Анти-балака» как ответ на многочисленные преступления исламистов. По данным ООН, жертвами межрелигиозного конфликта уже стали шесть тысяч человек.

Новым президентом Центральноафриканской Республики стал Фостен-Арканжу Туадере. Совсем недавно с ним встречался российский лидер Владимир Путин. В ходе переговоров политики обсудили отношения между сторонами в гуманитарной и экономической областях.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #беженцы #мккк #цар #центральноафриканская республика
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