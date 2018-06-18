МККК: Психологическую помощь получают 600 детей беженцев ЦАР

Сотрудники Международного комитета Красного Креста оказывают поддержку детям, находящимся в лагере для беженцев из зоны боевых действий в Центральноафриканской Республике.

На видео, опубликованном на официальной странице организации в твиттере видно, как сотрудник МККК поет и танцует с детьми. Отмечается, что психологическая помощь оказывает 600 детям. Пост сопровождает хештег #ЗарядисьГуманизмом.

Даже война не может сломить жизнерадостность этих ребят! Наша коллега играет с детьми в лагере для бежавших из зоны боев в #ЦАР. Здесь мы оказываем психологическую поддержку 600 детям. #ЗарядисьГуманизмом pic.twitter.com/bRtlIn0mJr — МККК (@MKKK) June 18, 2018

Обстановка в этой стране остается напряженной с 2013 года. Гражданские волнения начались после свержения президента ЦАР Франсуа Бозизе мусульманским объединением «Селека». Христиане создали отряды народного ополчения «Анти-балака» как ответ на многочисленные преступления исламистов. По данным ООН, жертвами межрелигиозного конфликта уже стали шесть тысяч человек.

Новым президентом Центральноафриканской Республики стал Фостен-Арканжу Туадере. Совсем недавно с ним встречался российский лидер Владимир Путин. В ходе переговоров политики обсудили отношения между сторонами в гуманитарной и экономической областях.