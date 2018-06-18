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17:01   18 Июня 2018
Россия
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Российский Германий поехал в Германию. Росатом поставил партию изотопа коллаборации GERDA

Российский Германий поехал в Германию. Росатом поставил партию изотопа коллаборации GERDA

Российский электрохимический завод поставил очередную партию стабильного изотопа германий-76 международной научной коллаборации GERDA. Об этом сообщается в микроблоге корпорации Росатом в Twitter.

Коллаборация проводит эксперименты по поиску безнейтринного двойного бета-распада. Для этого ей требуется продукция российских производителей.

ПО «Электрохимический завод» (ЭХЗ) входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ». Совместно с официальным поставщиком изотопной продукции В/О «Изотоп» ЭХЗ успешно осуществил поставку очередной партии (первая была поставлена в 2004—2005 годах) стабильного изотопа германий-76 в ФРГ.

Посылка Росатома на адрес Мюнхенского технического университета была выслана из города Зеленогорск Красноярского края. Германий-76 преодолел расстояние в более чем шесть тысяч километров.

Изотоп перевозится в специально разработанных на ЭХЗ высокотехнологичных контейнерах. После получения продукции отобранный образец германия-76 направили для анализа в независимую лабораторию в Италии, где высокое качество продукции было авторитетно подтверждено.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #фрг #росатом #германий #эхз
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