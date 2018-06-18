Законопроект о повышении пенсионного возраста примут весной

Законопроект примет Госдума в окончательной редакции. Об этом сообщил первый вице-спикер парламента Александр Жуков.

Политик подчеркнул, что обсуждение документа будет серьезным. Общественные организации, главы регионов и региональных ЗАКСов выскажут все «за и против».

Пенсионная реформа предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и 63 у женщин. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее подчеркивал, что законопроект должен работать на повышение пенсий и реформу всей системы.