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18:57   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге

Депутат Сейма поможет русскоязычной девочке, которую не стала обследовать врач в Риге

Матери шестилетнего ребенка в больнице рекомендовали читать законы и приходить на прием с государственным переводчиком.

Лидер фракции «Центр согласия» парламента Латвии Янис Урбанович в беседе с ИА «Политика Сегодня» резко осудил отказ врача рижской поликлиники осматривать шестилетнюю девочку, которая не говорит на латышском языке.

О ситуации рассказала мать ребенка Екатерина Александренкова в Facebook. По ее словам, она пришла с дочкой на обязательный осмотр перед школой. Узнав, что девочка пока не говорит по-латышски, врач посоветовала  матери брать государственного переводчика на прием и «не качать права», а также почитать законы. В карточке пациентки доктор написала, что она к школе не готова после того, как ребенок стушевался и не смог ответить на арифметический вопрос. 

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По словам Урбановича, девочка в этом случае стала объектом для злобы. 

«Это ужас. Это безобразие. Когда вовлекают в политические дрязги молодых сограждан, используют их в качестве объекта для злобы, это должно быть осуждено всем обществом  и наказано. Это мое личное мнение», — сказал Урбанович. 

Он также сообщил, что в курсе ситуации. И уже дал поручения специалистам в области образования, здравоохранения, социальной политики, сделать все, чтобы этот случай не стал прецедентом.

«Я попросил заняться этой ситуацией коллег. На конкретном примере нужно сделать общие предложения и посмотреть, как помочь в частном случае», — отметил парламентарий.

Русский язык - второй по распространенности в стране. Сегодня на нем разговаривают 37,2 % населения.

Весной 2018 года сейм Латвии одобрил закон об отмене образования на русском языке. С 1 сентября 2019 года учить детей во всех школах будут только на государственном латышском языке.

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Автор: Мария Владимирова
#латвия #общество #весь мир #сейм #русский язык
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