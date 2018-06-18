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17:04   18 Июня 2018
Россия
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СК возбудил дело против подростка-грабителя из Уфы и его родителей-драчунов

СК возбудил дело против подростка-грабителя из Уфы и его родителей-драчунов

Уфимский полицейский столкнулся с поистине семейной преданностью: родители 17-летнего грабителя попытались кулаками помешать правоохранителю задержать сына.

Подростка подозревают в грабеже. Полицейский попытался задержать молодого уфимца во дворе одного из домов города. Но нетрезвые родители, находившиеся неподалеку, с криками «Я за него порву» бросились на стража порядка. Тот достал служебный пистолет и пригрозил предупредительным выстрелом. Это слегка поумерило пыл драчунов. И подростка, и его родителей задержали.

Против них возбуждены уголовные дела. В отношении молодого человека - о грабеже, а против родителей - о сопротивлении сотруднику полиции.

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Автор: Юлия Халус
#ск рф #драка #чп #грабеж #происшествие #уфа #новости
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