СК возбудил дело против подростка-грабителя из Уфы и его родителей-драчунов

Уфимский полицейский столкнулся с поистине семейной преданностью: родители 17-летнего грабителя попытались кулаками помешать правоохранителю задержать сына.

Подростка подозревают в грабеже. Полицейский попытался задержать молодого уфимца во дворе одного из домов города. Но нетрезвые родители, находившиеся неподалеку, с криками «Я за него порву» бросились на стража порядка. Тот достал служебный пистолет и пригрозил предупредительным выстрелом. Это слегка поумерило пыл драчунов. И подростка, и его родителей задержали.

Против них возбуждены уголовные дела. В отношении молодого человека - о грабеже, а против родителей - о сопротивлении сотруднику полиции.