Трамп одобрил изменение миграционных законов Германии

Президент США Дональд Трамп приветствовал изменения в миграционной политике ФРГ и призвал Демократическую партию Соединенных Штатов перенять опыт зарубежных коллег.

Об этом глава Белого Дома написал в Twitter.

Why don’t the Democrats give us the votes to fix the world’s worst immigration laws? Where is the outcry for the killings and crime being caused by gangs and thugs, including MS-13, coming into our country illegally?