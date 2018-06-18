Победа любой ценой: сборные Южной Кореи и Швеции признались во взаимном шпионаже

Для изучения тактики игры противника, тренеры идут на самые невероятные уловки. Так, шведская сборная неоднократно «путала» время тренировок и сталкивалась с командой корейцев.

По данным Reuters, корейские спортсмены не в восторге от методов шведских тренеров, которых они обвинили в слежке. Однако главный тренер команды Син Тхэ Ён не предал значение «шпионажу» противников и проигнорировал очередную уловку в воскресенье. Напомним, накануне шведская сторона приносила извинения за «случайное столкновение» футболистов, выступающих на Чемпионате мира 2018 года.

Команды начинают соревноваться в понедельник, 18 июня, автор статьи сообщил, что для изучения противника тренеры проявляют творческий подход и всеми способами пытаются узнать какие-то особые повадки спортсменов из сборной-оппонента до официальной встречи, которая состоится в Нижнем Новгороде.

Шведский разведчик в этом месяце подглядывал за тренировками сборной Южной Кореи в Австрии с помощью высокопроизводительного телескопа и профессиональной видеокамеры.

«Чтобы добраться обратно до дома, пришлось долго ехать по горной дороге, зато это было отличное место для наблюдения за тактикой корейской команды», — заявил член шведского тренерского штаба Ларс Якобсон в воскресенье.

Ранее он пытался пробраться на закрытую тренировку спортсменов под видом друга одного из игроков, которого на поле не было, его вывели со стадиона. Но Якобсона это не остановило, он договорился с проживающей неподалеку от стадиона парой, чтобы они пустили его в дом, откуда он следил за спортсменами.

Главный тренер шведов Янне Андерссон извинился за действия Якобсона в воскресенье.

Он отметил, что взаимное уважение между противниками крайне важно.

Андерссон пояснил действия Ларса обычной тренерской стратегией, по его словам, изучение противника является его работой.

Син Тхэ Ён не нашел ничего предосудительного в действиях шведов, он заявил, что такой глубокий анализ оппонентов стал теперь международной нормой.

Помимо этого южнокореец признался, что и они не обошлись без хитростей. Выяснилось, что он знал о слежке за спортсменами и поменял номера на их футболках.

«Западным людям очень сложно различать азиатов, и именно поэтому мы это сделали», — объяснил Син Тхэ Ён.

Главный тренер добавил, что противники всегда следят друг за другом и заявил, что это совершенно естественный процесс.