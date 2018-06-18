Мы в соц.сетях:
Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

 Власти Петербурга организовали ночную развозку зрителей матча Россия—Египет

Власти Петербурга организовали ночную развозку зрителей матча Россия—Египет
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

 Фигурант «дела Бабченко»: Планировалось убийство сына главы МВД

Фигурант «дела Бабченко»: Планировалось убийство сына главы МВД
Шведы обыграли южнокорейцев в групповом этапе ЧМ-2018

Шведы обыграли южнокорейцев в групповом этапе ЧМ-2018

 МККК: Психологическую помощь получают 600 детей беженцев ЦАР

МККК: Психологическую помощь получают 600 детей беженцев ЦАР
Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

Снятый с поезда британский болельщик был в невменяемом состоянии — итсочник

 Власти Петербурга организовали ночную развозку зрителей матча Россия—Египет

Власти Петербурга организовали ночную развозку зрителей матча Россия—Египет
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме

 Фигурант «дела Бабченко»: Планировалось убийство сына главы МВД

Фигурант «дела Бабченко»: Планировалось убийство сына главы МВД
Шведы обыграли южнокорейцев в групповом этапе ЧМ-2018

Шведы обыграли южнокорейцев в групповом этапе ЧМ-2018

 МККК: Психологическую помощь получают 600 детей беженцев ЦАР

МККК: Психологическую помощь получают 600 детей беженцев ЦАР
17:07   18 Июня 2018
Весь мир
54

Победа любой ценой: сборные Южной Кореи и Швеции признались во взаимном шпионаже

Победа любой ценой: сборные Южной Кореи и Швеции признались во взаимном шпионаже

Для изучения тактики игры противника, тренеры идут на самые невероятные уловки. Так, шведская сборная неоднократно «путала» время тренировок и сталкивалась с командой корейцев.

По данным Reuters, корейские спортсмены не в восторге от методов шведских тренеров, которых они обвинили в слежке. Однако главный тренер команды Син Тхэ Ён не предал значение «шпионажу» противников и проигнорировал очередную уловку в воскресенье. Напомним, накануне шведская сторона приносила извинения за «случайное столкновение» футболистов, выступающих на Чемпионате мира 2018 года.

Победа любой ценой: сборные Южной Кореи и Швеции признались во взаимном шпионаже

Команды начинают соревноваться в понедельник, 18 июня, автор статьи сообщил, что для изучения противника тренеры проявляют творческий подход и всеми способами пытаются узнать какие-то особые повадки спортсменов из сборной-оппонента до официальной встречи, которая состоится в Нижнем Новгороде.

Шведский разведчик в этом месяце подглядывал за тренировками сборной Южной Кореи в Австрии с помощью высокопроизводительного телескопа и профессиональной видеокамеры.

Победа любой ценой: сборные Южной Кореи и Швеции признались во взаимном шпионаже

«Чтобы добраться обратно до дома, пришлось долго ехать по горной дороге, зато это было отличное место для наблюдения за тактикой корейской команды», — заявил член шведского тренерского штаба Ларс Якобсон в воскресенье.

Ранее он пытался пробраться на закрытую тренировку спортсменов под видом друга одного из игроков, которого на поле не было, его вывели со стадиона. Но Якобсона это не остановило, он договорился с проживающей неподалеку от стадиона парой, чтобы они пустили его в дом, откуда он следил за спортсменами.

Главный тренер шведов Янне Андерссон извинился за действия Якобсона в воскресенье.

Победа любой ценой: сборные Южной Кореи и Швеции признались во взаимном шпионаже

Он отметил, что взаимное уважение между противниками крайне важно.

Андерссон пояснил действия Ларса обычной тренерской стратегией, по его словам, изучение противника является его работой.

Син Тхэ Ён не нашел ничего предосудительного в действиях шведов, он заявил, что такой глубокий анализ оппонентов стал теперь международной нормой.

Победа любой ценой: сборные Южной Кореи и Швеции признались во взаимном шпионаже

Помимо этого южнокореец признался, что и они не обошлись без хитростей. Выяснилось, что он знал о слежке за спортсменами и поменял номера на их футболках.

«Западным людям очень сложно различать азиатов, и именно поэтому мы это сделали», — объяснил Син Тхэ Ён.

Главный тренер добавил, что противники всегда следят друг за другом и заявил, что это совершенно естественный процесс.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #швеция #чм-2018 #южная корея #шпионаж #общество #чм #сборные #чм2018 #тренеры
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме Ближнее зарубежье
Представитель ДНР обвинил первого президента Украины в национализме
Кравчук сравнил Донбасс с «раковой опухолью» и признал, что без него Киеву будет проще.
16:48   18 Июня 2018
50
Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год Общество

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

16:40   18 Июня 2018
39
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

15:33   18 Июня 2018
34
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
72
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители

 Презентацию бюджетного смартфона IPhone SE 2 проведут в сентябре

Презентацию бюджетного смартфона IPhone SE 2 проведут в сентябре