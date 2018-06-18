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16:40   18 Июня 2018
Общество
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Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

Оппозиция, пришедшая к власти в округе, запретила ставить памятник Петру и Февронии, поссорилась с коммунальщиками и лишила часть жителей права выбора.

 

На муниципальные выборы в Москве один из лидеров «Болотной» Илья Яшин шел в составе команды «Солидарности». Избирателям в газетах они обещали навести «порядок с парковками», прекратить «сборы на капремонт» и «ликвидировать монополию Единой России». Последнее обещание в Красносельском муниципальном округе столице «Солидарности» удалось выполнить. Вот уже больше полугода Яшин - глава аппарата совета муниципальных депутатов.

За полгода под началом Яшина совет провел четыре госзакупки на общую сумму 2,4 миллиона рублей. Из них только 943 тысяч «потрачено» на народ. А точнее на организацию семи праздников для жителей - Дня местного самоуправления, Дня Победы, Дня России, Дня района, Дня флага, дня Конституции и на будущий Новый год.

Остальные 1,5 миллиона рублей ушли на работу депутатов. Из них 132 тысячи рублей на семь единых проездных документов «Тройка» для народных избранников. 960 тысяч - на такси, опять же для поездок депутатов, вместо обещанного ранее бесплатного такси для людей с ограниченными возможностями. И 425 тысяч – для печати бюллетеня местного самоуправления «Красная строка».

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

Предшественники Яшина были скромнее в расходах. За весь год потратили на госзакупки 1,9 миллиона рублей.  Из них 1,2 миллиона на праздников. И лишь 750 тысяч на такси. То есть разъезды депутатов по служебным делам на автомобиле обошлись муниципальному бюджету в прошлом году на 200 тысяч дешевле. А единые проездные вообще не закупались. Итого, на депутатов Яшин и совет, под его началом, успели затратить вдвое больше за полгода, чем предыдущий созыв за год. 

Как депутат Яшин за время у власти успел запретить памятник Петру и Февронии и  попытался открыть второй выход со станции метро «Красносельская». Сам выход не достроен, и открывать его или нет – принимает решение в любом случае метрополитен. Потому запрос Яшина так и остался лишь на бумаге.  

Также Яшин запомнился противостоянием с ГБУ «Жилищник Красносельского района». Поводом стала жалоба жителей округа, которым не нравилось, что по Русаковской в аварийном доме № 6 живут сотрудники ГБУ. Яшин пожаловался в полицию на «Жилищник», обвинив их в использовании гастарбайтеров, которым приходится жить в невыносимых условиях. А потом подал заявление в полицию, что ему, Яшину, за это угрожает главный инженер «Жилищника» Александр Шишлов. Жизнь дворников в итоге особо не улучшилась.

Мундепы Яшина потратили на себя за полгода вдвое больше, чем предшественники за год

Не улучшилась она и у жителей домов на все той же улице Русаковской. И не улучшится. Яшин лишил их права участвовать в программе реновации. Жилье здесь ветхое, но глава мундепов счел, что дома в квартале 998 представляют культурную, архитектурную и историческую ценность. И написал обращение на имя мэра столицы с требованием вычеркнуть эти дома из программы реновации, отобрав у жителей тем самым право решать: самим менять жилье или оставлять все как есть.

Из того, что не сделал Яшин. Ни одного пандуса в округе для людей с ограниченными возможностями не появилось по запросу главы мундепов, детские площадки не обустроили. И, возможно, не обустроят этим летом. Муниципальный депутат Яшин метит на более высокое место – он решил занять кресло мэра Москвы. Чтобы участвовать в кампании, по закону, он должен будет уйти в отпуск.

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Автор: Игорь Каркаров
#москва #муниципалитет #яшин #красносельский округ #мундеп
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