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16:17   18 Июня 2018
Россия
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Моргулов: Москва удовлетворена развитием отношений с Токио

Моргулов: Москва удовлетворена развитием отношений с Токио

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на выступлении в Совете Федерации.

Политик отметил, что проблемы и вопросы между Россией и Японией остались. Москва и дальше сможет активно развивать сотрудничество с Токио, уверен Моргулов.

Отношение между странами в течение долгих лет портит отсутствие мирного договора. Япония хочет забрать острова Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. Токио оперирует двусторонним Трактатом о торговле и границах от 1855 года.

Спустя 101 год Советский Союз и Япония подписали Совестную декларацию. Москва согласилась подумать над передачей Токио двух островов, Шикатан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. В СССР полагали, что декларация решит спор, но Япония считает его только частью решения проблемы и до сих пор не отказалась от претензий на острова.

Моргулов: Москва удовлетворена развитием отношений с Токио

Переговоры ни к чему не привели. Мирный договор так и не подписан, хотя Вторая мировая война закончилась 73 года назад. Москва заявляет, что принадлежность островов России не подлежит сомнению, так как территории отошли к Советскому союзу по итогам Второй мировой.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #япония #политика #мид рф #весь мир #моргулов
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