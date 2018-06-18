Москалькова встретилась с украинской коллегой в Москве

Ожидается, что российская и украинская омбудсмены согласуют план посещений заключенных в колониях и СИЗО на территориях двух стран.

Ранее сообщалось, что украинский омбудсмен Людмила Денисова прибыла в Салехард, чтобы встретиться с украинским режиссером Олегом Сенцовым, осужденным в России за организацию теракта, но ее не пустили к нему.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не препятствовал ее встрече с Сенцовым и переадресовал вопрос журналистов уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Он, в свою очередь, пояснила, что приехав в Салехард, Денисова нарушила достигнутые ранее договоренности.