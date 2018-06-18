Исландские болельщики спели «Калинку» в преддверии ЧМ-2018

Ролик исландских болельщиков, записанный в преддверии чемпионата мира по футболу, набирает популярность в сети.

На видео группа исландских болельщиков исполняет «Калинку» — одну из самых узнаваемых русских песен и благодарит Россию за гостеприимство.

Сборная Исландии участвует в чемпионате мира по футболу впервые.

16 июня сборная Исландии сыграла вничью с командой из Аргентины. В рамках группового этапа исландцам предстоит встретиться с командой из Нигерии 22 июня, а также со сборной Хорватии 26 июня.

Мундиаль проходит в России с 14 июня по 15 июля. 32 футбольных сборных сыграют на стадионах в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.