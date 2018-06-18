Кадыров: Уже не удивляюсь потоку лжи, который льется на РФ со страниц западных СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал зарубежные СМИ за «низкопробные методы» в освещении чемпионата мира по футболу в России.

Ранее Госдеп США рекомендовал американцам не путешествовать по Северному Кавказу, поскольку в регионе «продолжаются гражданские беспорядки и теракты». Кадыров предположил, что власти перепутали Россию с США, где как раз и происходят те самые беспорядки, в частности, участившиеся случаи стрельбы в школах.

Газета The Washington Post, которая, по мнению главы Чечни, «скатилась до уровня бульварной желтой газетенки» в последней редакционной статье написала, что Россия «начала использовать чемпионат мира по футболу в своих целях за много дней до официального открытия соревнования».

«Вот это да! Оказывается, мы должны были использовать ЧМ-2018 в интересах США, а не России!», — иронизирует Кадыров.

Другое издание The Guardian критически относится к тому, что «все взгляды устремлены на Рамзана Кадырова, поскольку Чечня примет у себя сборную Египта». Авторы материала считают, что Кадыров таким образом постарался стать «связующим звеном между Путиным и Ближним Востоком». Политик отметил, что очень надеется, что это единственный его грех за всю жизнь.

Он напомнил, что связующим звеном в таких вопросах всегда является министерство иностранных дел. Сам же Рамзан Ахматович считает, что его долг — делать все возможное в интересах России.

Кроме того, журналисты The Guardian назвали «сомнительным призом» тот факт, что сборная Египта базируется во время мудиаля в Чечне.

«Сомнительный приз? Это чье мнение излагает газета? Египтяне базируются на лучшем футбольном комплексе Европы, живут в прекрасном отеле, окружены вниманием тысяч болельщиков, довольны приемом!», — отвечает Кадыров.

Глава Чечни отметил, что уже привык к такому количеству лжи и ненависти. По его словам, это одна из частей «широкомасштабной информационной войны, объявленной России».