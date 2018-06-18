Фигурант «дела Бабченко»: Планировалось убийство сына главы МВД

Подозреваемый в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко бизнесмен Борис Герман рассказал о списке людей, которых должны были убить на Украине.

По его словам, вслед за Бабченко должны были погибнуть российские и украинские журналисты, например: Матвей Ганопольский и Евгений Киселев, а также сын главы МВД 30-летний Александр Аваков, передает местное агентство «Укринформ».

Напомним,украинский генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что правоохранители получили от подозреваемого список заказчика Бабченко, якобы в котором имена следующих «жертв». Киевский апелляционный суд уже рассматривает обжалование меры пресечения Германа.

Сам предприниматель заявил, что в списке Бабченко не числился, планировалось убийство Авакова младшего, а не журналиста.

Напомним, Киев подтвердил сообщения СМИ о гибели Аркадия Бабченко, которого якобы расстреляли на лестничной площадке перед дверью в квартиру. Правоохранители сообщали детали происшествия: журналиста расстреляли в спину. Позже последовали обвинения в адрес Москвы, однако на следующий день «жертва воскресла», оказалось, что Бабченко жив и вовсе не умирал. СБУ заявили об инсценировке гибели журналиста, «убийство» было разыграно с целью поиска «доказательств» в «террористической деятельности РФ».