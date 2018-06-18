Украинские СМИ назвали имя подозреваемого по делу Бабченко «гражданина Т»

Таинственным гражданином оказался Тарас Стельмашенко.

Об этом сообщает местное издание «Страна», ссылаясь на источника в правоохранительных органах.

Напомним, украинские силовики анонсировали арест гражданина Украины15 июня. Он якобы участвовал в ростовских учениях, которые «направлены на террористическую деятельность» и ликвидацию «потенциальных жертв списка 47», сообщал зампредседателя главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар.