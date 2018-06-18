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15:46   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Украинские СМИ назвали имя подозреваемого по делу Бабченко «гражданина Т»

Украинские СМИ назвали имя подозреваемого по делу Бабченко «гражданина Т»

Таинственным гражданином оказался Тарас Стельмашенко.

Об этом сообщает местное издание «Страна», ссылаясь на источника в правоохранительных органах.

Напомним, украинские силовики анонсировали арест гражданина Украины15 июня. Он якобы участвовал в ростовских учениях, которые «направлены на террористическую деятельность» и ликвидацию «потенциальных жертв списка 47», сообщал зампредседателя главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар. 

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Автор: Екатерина Розина
#украина #политика #общество #сбу #бабченко #гражданин т
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