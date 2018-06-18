Почта России не намерена работать в Крыму и Севастополе

Почта России не планирует продолжать работу на полуострове, сообщил руководителя Департамента проектных решений по развитию сети ФГУП «Почта России».

Руководство компании заявило, что операционную деятельность на территории республики осуществляет «Почта Крыма», созданная распоряжением Правительства.

Решение о прекращении работы Почты России в Крыму и Севастополе раскритиковал депутат Симферопольского городского совета Республики Крым от КПРФ Степан Кискин. По его словам, если бы компания проявила необходимую смелость в марте 2014 года и начала работу на полуострове, нужда в «Почте Крыма» отпала. Он предложил правительству ликвидировать «Почту Крыма» и а «Почте России» начать операционную деятельность в Республике Крым и городе Севастополе.

Он подчеркнул, что отказ ведущих российских компаний работать в Крыму под мнимыми предлогами вредит региональному бизнесу. Он призвал перестать бояться санкции и пригласил коммерческие и государственные компании работать в Республику.