Теперь для жизни в Москве крепкие нервы не нужны — Der Spiegel

Корреспондент немецкого журнала Der Spiegel посетил Москву и рассказал о своих впечатлениях от российской столицы. По его словам, еще «пару лет назад» для жизни в мегаполисе были нужны «крепкие нервы». Теперь все иначе.

По мнению журналиста, совсем недавно качество жизни в этом огромном и богатом городе было «плозим». Однако, отметил он, российская столица довольно быстро «сменила лицо», от чего гости ЧМ-2018 «без сомнения, придут в восторг и изумление».

«Как в свое время канула в Лету советская Москва, так и сегодня исчезает Москва постсовтеская. Это уже не тот дикий город девяностых годов. Добро пожаловать в настоящее!», — написал журналист.

В частности он отметил, что на тротуарах в столице больше не паркуются автомобили, а сами тротуары выстланы брусчаткой и засажены деревцами. Обратил внимание немецкий журналист и на то, что по улице многие люди передвигаются на велосипедах и самокатах.