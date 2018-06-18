Украинские кондитеры приостановили поставки конфет в ФРГ из-за рекламы ЧМ

Украинские конфеты в Германии продавали в упаковке, на которой разместили рекламу чемпионата мира по футболу в РФ и надпись «Смакуют, как в России», пишет УНИАН.

Киевская кондитерская компания «АВК», чьи конфеты использовали немцы для рекламы, заявила о приостановке сотрудничества с компанией Dovgan GmbH. Украинцы объяснили, что поставляют сладости в Германию и некоторые другие европейские страны, но дизайн упаковки не разрабатывают. Этим занимаются партнеры. Они же в одностороннем порядке принимают решения, что размещать на упаковке.

«АВК» - лидер среди украинских кондитерских компаний в сегменте весовых шоколадных конфет. В ее состав входят четыре кондитерские фабрики: в Луганске, Донецке, Днепре и Мукачево. Однако после начала боевых действий в Донбассе фабрики в Луганске и Донецке закрылись.

Чемпионат мира по футболу в этом году проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.