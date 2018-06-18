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15:40   18 Июня 2018
Россия
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Медведев призвал политиков объяснять в ГД позицию по пенсионному возрасту

Медведев призвал политиков объяснять в ГД позицию по пенсионному возрасту

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что документы о пенсионной реформе могут рассмотреть во время весенней сессии в первом чтении.

Необходимо обеспечить плотное сотрудничество между Госдумой РФ и Кабмином. Премьер подчеркнул, что законопроекты сложны и вызывают разную реакцию. Широкое обсуждение пройдет и в ГД.

Объяснять позицию правительства в Госдуме по пенсионной реформе должны профильные вице-премьеры и министры, считает Медведев. Политик заявил об этом в ходе совещания с вице-премьерами.

«Нужно проводить консультации, разъяснять позицию», — заявил премьер. Главная цель изменений — повышение пенсий и реформа всей системы. Руководство работой Медведев поручил главе аппарата правительства.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #госдума #медведев #политика #кабмин #пенсионная реформа #правительство рф
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