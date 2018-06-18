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15:50   18 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Депутат Рады предложил штрафовать за «публичное проявление сексуальной ориентации»

Депутат Рады предложил штрафовать за «публичное проявление сексуальной ориентации»

Верховная рада рассматривает возможность введения штрафов за «публичное проявление сексуальной ориентации». С таким предложением выступил народный депутат Олег Барна. 

Проект закона предусматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Нарушителей правоохранители будут штрафовать на сумму от 300 до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов (от 5,1 тысячи гривен до 51 тысячи гривен). За повторное нарушение штраф удваивается, также к нему прилагаются общественные работы на 40-60 часов.

Депутат Рады предложил штрафовать за «публичное проявление сексуальной ориентации»

Конкретно штрафовать будут за продукцию, которая содержит информацию о сексуальной ориентации человека, и за публичные действия, направленные на пропаганду любых видов сексуальной ориентации. Под последним подразумеваются марши, открытые собрания, фестивали, специфическая символика, распространение информации (в том числе и в интернете). 

Барна считает, что в современном обществе наблюдается сейчас моральный упадок. Ограничительные меры помогут в итоге «повысить моральность украинского общества». 

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #верховная рада #общество #лгбт #сексуальная ориентация
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