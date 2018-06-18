ФСБ составит юридическое определение «шпионским» техсредствам

Ведомство дорабатывает кодекс об административных правонарушениях, разрабатывается пункт, определяющий технические способы скрытого доступа в закрытые материалы и получение информации.

Соответствующие сведения опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что изменения требуются для того, чтобы появилось четкое обозначение термина спецсредств технического оснащения для скрытого получения информации. Таким образом, станет легче предупреждать преступления, которые возникают из-за противозаконного оборота таких аппаратов.

Авторы проекта подчеркивают, что в действующем законодательстве значение термина не предусмотрено.