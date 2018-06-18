Меркель приняла ультиматум партии ХСС по миграционному спору

Канцлер Германии хочет принять установленный лидером входящей в германское правительство партии ХСС, главой МВД Хорстом Зеехофером двухнедельный срок на поиск общеевропейского решения миграционного кризиса, пишет DPA.

Христианско-социальный союз (ХСС) в понедельник, 18 июня, единогласно проголосовал за предоставление Ангеле Меркель двухнедельного срока на решение вопроса о нелегальной миграции. Фактически партия предъявила канцлеру ультиматум.

Если та откажется принимать его, Зеехофер пригрозил в одностороннем порядке выпустить соответствующим министерский указ. Тогда полиция Германии начнет масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища на территории страны.

Меркель приняла ультиматум. Она подчеркнула, что одобряет действия министра внутренних дел, и пообещала обсудить этот вопрос с руководителями стран-членов ЕС на саммите в конце июня.