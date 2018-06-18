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15:13   18 Июня 2018
Россия
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Уникальный контент без рекламы. Телеканал «360» запустил вещание в Израиле, ФРГ и США

Уникальный контент без рекламы. Телеканал «360» запустил вещание в Израиле, ФРГ и США

Любимые программы «360» стали доступны для всех пользователей ОТТплатформы «КартинаТВ». На очереди прдвижение бренда в страны СНГ и Прибалтики.

Как сообщил телеканал, на сегодняшний день ОТТ-платформа насчитывает более пяти миллионов зрителей по всему миру. Вещание «360» во всех странах, куда придет бренд, будет происходить на русском языке. В архиве канала уже около тысячи эфирных часов уникального контента. Среди них, например, давно полюбившиеся россиянами программы: «Все Просто!» с Мариной Федункив, «Усадьба 360» с Николаем Усковым.

Выбор США, ФРГ и Израиля как первых стран «экспансии» канала за рубеж объясняется просто — в этих странах сосредоточено значительное число русскоязычных зрителей. Еще более востребованным канал станет на территории стран СНГ и Прибалтики.

На телеканале для зарубежных абонентов не будет рекламы. Операторам платного ТВ предлагается полный набор прав на все среды вещания и все интерактивные функции. Форматы и контент бренда не лицензируются по отдельности, — все это можно увидеть только в составе ретранслируемых каналов собственного производства и на региональных площадках в рамка партнерского взаимодействия в сети.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #германия #израиль #общество #360
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