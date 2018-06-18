Дальний Восток получит на соцразвитие 54 миллиарда рублей

Премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство будет выделять в течение трех лет на социальное развитие Дальнего Востока 54 миллиарда рублей. Глава кабмина подписал соответствующее распоряжение.

По его словам, всего в этом году девять регионов получат 21 миллиард рублей. Деньги местные власти направят на строительство и ремонт объектов инфраструктуры, которые находятся в центрах экономического роста в Дальневосточном федеральном округе.

Премьер подчеркнул, чтобы люди ехали работать на Дальний Восток, необходимо создать «нормальные» для этого условия.

На данный момент в регионе активно создаются новые компании. Старые производства модернизируются. Местные власти озаботились строительством новых детских садов, школ, больниц. Кроме того, изменения претерпевает благоустройство городов, транспортная инфраструктура.