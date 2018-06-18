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15:23   18 Июня 2018
Россия
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Дальний Восток получит на соцразвитие 54 миллиарда рублей

Дальний Восток получит на соцразвитие 54 миллиарда рублей

Премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство будет выделять в течение трех лет на социальное развитие Дальнего Востока 54 миллиарда рублей. Глава кабмина подписал соответствующее распоряжение. 

По его словам, всего в этом году девять регионов получат 21 миллиард рублей. Деньги местные власти направят на строительство и ремонт объектов инфраструктуры, которые находятся в центрах экономического роста в Дальневосточном федеральном округе.

Премьер подчеркнул, чтобы люди ехали работать на Дальний Восток, необходимо создать «нормальные» для этого условия. 

На данный момент в регионе активно создаются новые компании. Старые производства модернизируются. Местные власти озаботились строительством новых детских садов, школ, больниц. Кроме того, изменения претерпевает благоустройство городов, транспортная инфраструктура.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #медведев #бюджет #дальний восток
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