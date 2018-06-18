Медведев подписал поручение о полномочиях Министерства науки

Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что подписал поручение о положении и полномочиях министерства науки.

Об этом глава правительства заявил на встрече с вице-премьерами. По его словам, вопрос о функциях и полномочиях министерства науки одобрил министр науки РФ Михаил Котюков. Медведев также призвал чиновника наладить взаимодействие с министерством просвещения.

Новое ведомство займется вопросами разработки государственной политики в сфере высшего образования и науки, а также возьмет под контроль исполнение бюджета научных организаций.

В мае президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», тем самым разделив Минобрнауки на два ведомства: министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, последнему функции ранее упраздненного Федерального агентства научных организаций . Главой нового ведомства назначен Михаил Котюков, в правительстве данное направление также курирует вице-премьер Татьяна Голикова.