Мы в соц.сетях:
Москалькова встретилась с украинской коллегой в Москве

Москалькова встретилась с украинской коллегой в Москве

 Исландские болельщики спели «Калинку» в преддверии ЧМ-2018

Исландские болельщики спели «Калинку» в преддверии ЧМ-2018
Фигурант «дела Бабченко»: Планировалось убийство сына главы МВД

Фигурант «дела Бабченко»: Планировалось убийство сына главы МВД

 Депутат Рады предложил штрафовать за «публичное проявление сексуальной ориентации»

Депутат Рады предложил штрафовать за «публичное проявление сексуальной ориентации»
Украинские кондитеры приостановили поставки конфет в ФРГ из-за рекламы ЧМ

Украинские кондитеры приостановили поставки конфет в ФРГ из-за рекламы ЧМ

 Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах
Москалькова встретилась с украинской коллегой в Москве

Москалькова встретилась с украинской коллегой в Москве

 Исландские болельщики спели «Калинку» в преддверии ЧМ-2018

Исландские болельщики спели «Калинку» в преддверии ЧМ-2018
Фигурант «дела Бабченко»: Планировалось убийство сына главы МВД

Фигурант «дела Бабченко»: Планировалось убийство сына главы МВД

 Депутат Рады предложил штрафовать за «публичное проявление сексуальной ориентации»

Депутат Рады предложил штрафовать за «публичное проявление сексуальной ориентации»
Украинские кондитеры приостановили поставки конфет в ФРГ из-за рекламы ЧМ

Украинские кондитеры приостановили поставки конфет в ФРГ из-за рекламы ЧМ

 Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах
15:03   18 Июня 2018
Россия
39

Госдума может рассмотреть проект о пенсионной реформе 19 июля

Госдума может рассмотреть проект о пенсионной реформе 19 июля

Дата сейчас обсуждается, уточнил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Законопроект о пенсионной реформе на рассмотрение нижней палаты парламента внесло правительство страны в субботу, 16 июня. Инициатива предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. Проводить реформу планируют поэтапно, начиная с 2019 года.

Министры объяснили, что целью проекта является повышение благосостояния пенсионеров. Дело в том, что из-за роста продолжительности жизни число пожилых граждан сильно увеличилось, как и нагрузка на молодое население. Все это исключает возможность реально повышать размер пенсий. Тем временем после реализации реформы пенсии вырастут на 8-10%, уверяет глава Минтруда Максим Топилин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #госдума #пенсия #новости #общество #пенсионный возраст
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах Весь мир
Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах
Лидер партии, спикер парламента, кандидат в мэры выходит на трибуну. Перед ним простая по форме, но сложная для выполнения цель. Внести когнитивные изменения в картину мира слушателя — адресата.
15:33   18 Июня 2018
32
Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка Россия

Гостей фестиваля «Енисейская уха» встретит свалка

14:03   18 Июня 2018
48
Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2» Россия

Климов назвал политической мишурой заявление Порошенко о помехах  «Северному потоку-2»

12:02   18 Июня 2018
158
Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй Россия

Зарисовки украинского мигранта о ЧМ в России: день второй

10:46   16 Июня 2018
12379
Самое читаемое
Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

Польша убеждает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

 СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

СМИ: Жители Солсбери засомневались в причастности Москвы к отравлению Скрипалей

 СМИ перечислили худшие американские истребители

СМИ перечислили худшие американские истребители

 Презентацию бюджетного смартфона IPhone SE 2 проведут в сентябре

Презентацию бюджетного смартфона IPhone SE 2 проведут в сентябре