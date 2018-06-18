Госдума может рассмотреть проект о пенсионной реформе 19 июля

Дата сейчас обсуждается, уточнил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Законопроект о пенсионной реформе на рассмотрение нижней палаты парламента внесло правительство страны в субботу, 16 июня. Инициатива предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63 лет. Проводить реформу планируют поэтапно, начиная с 2019 года.

Министры объяснили, что целью проекта является повышение благосостояния пенсионеров. Дело в том, что из-за роста продолжительности жизни число пожилых граждан сильно увеличилось, как и нагрузка на молодое население. Все это исключает возможность реально повышать размер пенсий. Тем временем после реализации реформы пенсии вырастут на 8-10%, уверяет глава Минтруда Максим Топилин.