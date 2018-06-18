Михаил Мень может стать аудитором Счетной палаты

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Михаила Меня на должность аудитора Счетной палаты. Бюджетный комитет Совфеда поддержал это решение на очередном заседании.

Сенаторы рассмотрят этот вопрос 20 июня. В этот же день от должности будет освобожден Александр Филипенко. Ранее он курировал в Счетной палате расходы на соцсферу и культуру.

Мень поблагодарил сенаторов за доверие. Он отметил, что такая работа для него в новинку, «но это и интересно».

Его кандидатуру также поддержали девять профильных комитетов верхней палаты.

При предыдущем составе кабмина Мень был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства.