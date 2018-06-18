Арест обвиняемого по делу «Зимней вишни» обжаловала защита

Областной суд Кемерово рассмотрит апелляционную жалобу защиты главы надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева. Защиты требует отказаться от продления ареста.

Адвокаты Терентьева обжаловали решение суда.

Заседание планируется провести 20 июня, в 10.00 ( шесть утра по московскому времени), сообщается в информационном сообщении областного суда.

Напомним, подозреваемые в пожаре «Зимней вишни» экс-председатель МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, Терентьев и другие виновники инцидента включены в уголовное дело. СК РФ предполагает, что возгорание произошло по вине Мамонтова и Терентьева, которые не произвели проверку пожарной безопасности в 2017 и 2018 годах.