Автомат и тушенка: новый бренд Калашникова

Создатели продукта считают, что популярность тушенке создаст высокое качество, которое они намерены поддерживать.

В беседе с ФАН гендиректор ЗАО «М. Т. Калашников» Александр Желтов рассказал, что предприятие долго выбирало компанию, которая взяла бы на себя выполнение лицензионного договора. Поставки выполняет ООО «Торговый дом «Батькин резерв». Разрешение на использование товарного знака находится у ООО «Продрезерв».

Знак зарегистрирован в 29-м классе Международной классификации товаров и услуг. Сюда входят рыба, мясо, птица, дичь, овощи и фрукты, подвергнутые тепловой обработке, яйца, молоко, масла и жиры. Сам знак на банке выглядит как автомат Калашникова. Рядом — пятиконечная звезда и надпись «Калашников.

Гендиректор ООО «Продрезерв» Алексей Волков сообщил, что проведена одна пробная поставка. Статистики первых продаж пока нет.

В «Батькином резерве» Волков владеет 70% уставного капитала. ТД руководит продажами консервов, а «Продрезерву» принадлежит лицензионное соглашение на использование бренда. Компания обязана отчислять ЗАО «М. Т. Калашников» определенный процент за использование товарного знака — 2% от оптовой цены, но не менее 300 тысяч рублей в год. Таким образом, ТД нужно продать тушенки на 15 миллионов рублей.

Желтов отметил, что планы у их партнеров более оптимистичные. В обратном случае, если продажи не пойдут и «Калашников» не получит денег, вступит в силу система штрафов. Волков считает, что размер отчислений несколько выше среднего по рынку уровня.

Тушенка пока есть только на прилавках «Ашана». Рекламы по ТВ нет, поскольку не ясно, что надо рекламировать в продукте. В середине лета будет ясно, считает Волков. Тогда и начнется усиленная раскрутка. Гендиректору уже сейчас хочется поправить дизайн этикетки.

Завод-производитель, белорусский государственный Слонимский мясокомбинат, искали шесть месяцев. Упор в первую очередь делали на качество, говорит Желтов. Покупали и пробовали собственную тушенку сами. Также проводили исследования в лаборатории Ростеста.

Выбор пал именно на Белоруссию из-за жесткого контроля предприятиями технологической карты. Предпринимались попытки производить тушенку и на родине, но уже первая партия российского поставщика не соответствовала поставленным требованиям. Тушенка «Калашников» изготавливается по товарным условиям, а не по ГОСТу.

Согласно стандартам от 1972 года, тушенка должна содержать нарезанную крупными кусками говядину от восьми лет. Доля мяса в продукте должна составлять не менее 72%. При производстве в Белоруссии тушенка содержит 87% мяса. Состав идентичен российским аналогам.

Желтов считает, что под брендом «Калашникова» в ближайшее время появятся консервы из кабана, лося, тетерева и куропатки. Сложность здесь в регулярности поставок: не все компании способны обеспечить необходимый для сетевых магазинов объем.