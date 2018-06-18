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14:53   18 Июня 2018
Весь мир
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К школе не готов. Доктор отказалась обследовать русскоязычного ребенка в Риге

К школе не готов. Доктор отказалась обследовать русскоязычного ребенка в Риге

Врач рижской детской поликлиники посоветовала матери шестилетнего ребенка, пока не понимающего латышский, брать на прием государственного переводчика и «не качать права». Об сообщило агентство Sputnik Латвия.

Мать шестилетней девочки — Екатерина — рассказала в группе «Русское образование в Латвии» на Facebook, что параллельно врач прочла ей «лекцию» о том, в каком государстве та живет, рекомендовала почитать законы, а в карточке написала, что ребенок к школе не готов из-за того, что девочка не смогла ответить на вопрос по арифметике.

Мать подробно описала визит к врачу. Они вошли, поздоровались на русском. Врач пригласила девочку присесть на стул на латышском. Екатерина заметила, что ребенок пока не понимает латышский. Доктор Gunta Užāne ответила, что это плохо, а в ответ на недоумение матери шестилетнего ребенка заявила, что не обязана говорить с пациентами на русском языке, после чего продолжила лекцию на тему законодательства, которое не обязывает врачей знать русский.

Екатерина заметила, что в Латвии 37% населения составляют русские, на что получила категоричный ответ: государственный язык латышский, знать обязаны. Затем подсказала выход: взять государственного переводчика и «не качать права».

Потом врач все-таки сжалилась — на русском языке спросила девочку, сколько ей лет и попросила досчитать до 10, а потом вычесть из девяти семь. Возможно, ребенок справился бы с задачей, но разговор взрослых на повышенных тонах легко мог стать причиной того, что дошкольница стушевалась.

«Заключение Guntа Užāne: ребенок к школе не готов. Текст заключения прочесть не могу. Неразборчивая клинопись. Могу лишь догадываться, что присутствует одно слово «психолог», — написала женщина.

Катерина отметила, что у девочки есть врожденные проблемы, но доктора это даже не заинтересовало.

К школе не готов. Доктор отказалась обследовать русскоязычного ребенка в Риге

Пост Екатерины в соцсети вызвал бурю возмущения со стороны пользователей. Много было сказано нелестных слов в адрес министерства здравоохранения страны и конкретно в адрес Gunta Užāne.

«Не хочу, чтобы хоть один цент из моих налогов попадал в карман этой особы!», — написал один из комментаторов.

На территории Латвии проживают около двух миллионов человек, около 40% из них русскоязычные. В стране один государственный язык — латышский. Русскому присвоен статус иностранного.

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Автор: Вячеслав Каширин
#латвия #рига #общество #весь мир #русский язык #здравоохранения
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