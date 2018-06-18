Путин может посетить КНДР осенью

Координатор депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи Казбек Тайсаев сообщил, что президент страны Владимир Путин может посетить Северную Корею после поездки туда спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Визит Матвиенко в Пхеньян запланирован на 9 сентября. Также КНДР собираются посетить депутаты Госдумы 12 октября.

Ранее экс-депутат японского парламента Судзуки Мунэо сообщил, что власти Северной Кореи пригласили Путина нанести визит в страну. В свою очередь и Россия пригласила лидера КНДР Ким Чен Ына. Некоторые СМИ писали, что в качестве площадки для двустороннего саммита рассматривается Восточный экономический форум. Он пройдет в сентябре во Владивостоке.