Россия приветствует продление режима перемирия в Афганистане

МИД РФ прокомментировал решение главы Афганистана Ашрафа Гани, который продлил режим перемирия с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России).

Перемирие введено по случаю завершения священного для мусульман месяца Рамадан, изначально режим должен был продлиться с 11 по 19 июня, однако президент продлил его еще на 10 дней.

В Москве положительно отреагировали на решение Гани. МИД обнародовал официальное заявление на сайте, в котором говорится, что российское правительство приветствует продление мирного режима.

Дипломаты подчеркнули значимость, что перемирие не распространяется на международные группировки террористов. Так, ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) не вошел в режим перемирия.

В Кремле выразили надежду на то, что мирный режим станет первым шагом к отказу от братоубийственной войны и повлечет старт диалога, ведущего к нацперемирию в стране.

Напомним, что главари «Талибана» отказался соблюдать условия мирного режима.