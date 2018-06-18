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14:48   18 Июня 2018
Весь мир
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Россия приветствует продление режима перемирия в Афганистане

Россия приветствует продление режима перемирия в Афганистане

МИД РФ прокомментировал решение главы Афганистана Ашрафа Гани, который продлил режим перемирия с движением «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России).

Перемирие введено по случаю завершения священного для мусульман месяца Рамадан, изначально режим должен был продлиться с 11 по 19 июня, однако президент продлил его еще на 10 дней.

В Москве положительно отреагировали на решение Гани. МИД обнародовал официальное заявление на сайте, в котором говорится, что российское правительство приветствует продление мирного режима. 

Дипломаты подчеркнули значимость, что перемирие не распространяется на международные группировки террористов. Так, ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) не вошел в режим перемирия.

В Кремле выразили надежду на то, что мирный режим станет первым шагом к отказу от братоубийственной войны и повлечет старт диалога, ведущего к нацперемирию в стране.

Напомним, что главари «Талибана» отказался соблюдать условия мирного режима.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #афганистан #рамадан #общество #режим перемирия
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