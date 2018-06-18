Черчесов: Наша сборная сможет сдержать Салаха в матче с Египтом

Главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов заявил, что футболисты смогут противостоять форварду сборной Египта Мохаммеду Салахе в предстоящем матче.

Черчесов на пресс-конференции рассказал, что во всех сборных есть игроки, на которых следует обратить внимание и играть с ними осторожно. В команде Египта особенно выделяется Салах. Однако тренер добавил, что у российской команды «есть понимание», как сдержать футболиста.

Он подчеркнул, что верит в национальную сборную. Игроки полностью готовы к предстоящему матчу.

Сборные России и Египта встретятся на мундиале 19 июня. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» в 21.00.