Вам слово. Манипулятивные техники в политических речах

Лидер партии, спикер парламента, кандидат в мэры выходит на трибуну. Перед ним простая по форме, но сложная для выполнения цель. Внести когнитивные изменения в картину мира слушателя — адресата.

Иначе говоря, убедить избирателя проголосовать. За себя, за своего соратника, за протеже.

Особое место у импровизации — в ней ярче всего проявляется образ политика. Умение быстро отреагировать на колкость оппонента или уйти от ответа на неудобный вопрос — важные навыки для любого публичного человека.

За годы выступлений большинство глав государств и лидеров партий, то есть ведущие политические деятели, выработали собственный неповторимый стиль. Особенно заметен он в непредвиденных ситуациях. Например, канадский лидер Джастин Трюдо по любому поводу извиняется. Типичное высказывание канадского премьер-министра выглядит так:

«От имени правительства, парламента и канадского народа: мы сделали ошибку. Мы выражаем глубокое сожаление. Мы никогда не допустим, чтобы подобное когда-нибудь случилось вновь»

Извинения могут быть адресованы любой социальной группе — представителям малых народностей, социально незащищенным слоям населения или сексуальным меньшинствам: ни тон, ни содержание речи Трюдо не изменится.

Мягкую риторику главы Канады можно объяснить желанием сгладить «острые углы», характерном для любого мультикультуралистического общества. И хотя, большинство сторонников Трюдо ценят политика за демократичность взглядов и умение вовремя признать ошибки, социокультурные конфликты в государстве обостряются.

В отличие от Трюдо, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обычно выбирает тактику оборонительной агрессии. Бывшая первая леди так и не смогла смириться с поражением на президентских выборах в 2016 году. В неудачной избирательной кампании она успела обвинить Россию, сексистов, американских избирателей и лично Владимира Путина. Американский психолог Армандо Саймон, анализируя поведение Клинтон в ходе избирательной кампании, отметил, что систематический отказ от признания собственных ошибок часто свидетельствует о социопатическом складе личности.

Неудивительно, что президентские выборы выиграл Дональд Трамп: его манера держаться просто и свободно импонирует потенциальным избирателям. Популистская риторика и яркая речь добавляет американскому лидеру дополнительных очков.

Тем не менее, глава Белого дома тоже любит перекладывать вину за неудачи на других. Во всех провалах текущего политического курса Дональд Трамп предлагает винить своего предшественника — Барака Обаму. Например, на вопрос журналистов о статусе Крыма, глава США ответил так:

«Вам придется спросить президента Обаму, потому что он был тем, кто позволил Крыму выйти из состава Украины».

Ранее на такую особенность Трампа обратил внимание президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, внешнеполитическая стратегия США во многом обусловлена личной неприязнью Трампа к экс-президенту Соединенных Штатов. В качестве примеров французский лидер привел выход США из Парижских соглашений по климату и отказ от переговоров с Ираном по поводу ядерного разоружения.

Часто жестко критикует оппонентов лидер партии ЛДПР — Владимир Жириновский. Но, в отличие от западных коллег, российский политик знаменит специфическим чувством юмора и умением посмеяться над собой. Например, один из слоганов Владимира Вольфовича, известного ультраправой позицией — «Мы за бедных, мы за русских». Часто Жириновский намеренно гиперболизирует собственную значимость, чтобы уйти от ответа на неудобный вопрос, превращая все в шутку.

«Я просто исключение! Таких, как я, может быть, в стране тыщу человек… Сто политиков, сто ученых, сто спортсменов… Нагрузка-то какая большая! Вот и с вами я сейчас здесь не в шахматы играю. Отвечая на ваш вопрос, я должен немедленно вскрыть пласты всей моей жизни. Легко разве? Я в день должен быть гением все двенадцать часов».

Президент Украины Петр Порошенко, напротив, страдает от недостатка харизмы и самоиронии. На неудобные вопросы Порошенко предпочитает не отвечать прямо, а уводить разговор в сторону, используя политические эвфемизмы и подменяя тезисы. Например, украинский лидер часто называет Россию — оккупантом, донбасских ополченцев — террористами, а военные формирования, направленные в регион для эскалации конфликта — миротворцами.

Необходимость употребления политических эвфемизмов связана со слабыми ораторскими навыками президента Украины. Именно поэтому он вынужден избегать прямых высказываний и апеллировать к политическому контексту, надеясь, что публика не заметит смысловых искажений.