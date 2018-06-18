Цена на бензин в России снизилась в течение недели

В период с 11 по 15 июня цена выросла только на бензин «Нормаль-80» — всего на четыре копейки. Розничные цены на топливо начали снижаться.

Дешевеет бензин и дизель и в оптовом сегменте. Дорожает только авиакеросин в опте и аэропортах, сообщает аналитический центр «Кортес».

На сегодняшний день цена на «Нормаль-80» держится на уровне 38,71 рубля за литр. «Премиум-95» потерял три копейки и стоит 44,64 рубля. «Регуляр-92» — 41,8 рубля.

В мелкооптовом сегменте, где бензин закупают независимые автозаправочные станции, цены снизились на все марки топлива. Тонна «Регуляр-92» стоит до 55,601 тысячи рублей, снижение составило 1,5%. 95-й бензин подешевел на 1,2% за тонну — 56,801 тысяча рублей. Цена на «Нормаль-80» упала до 51, 315 тысячи рублей за тонну (0,07%).

В сегменте крупного опта «Регуляр-92» стоит до 50, 671 тысяч за тонну, «Премиум-95» — до 51,8 тысячи за тонну. «Нормаль-80» подешевел на 2,6% — до 43,3 тысячи рублей за тонну топлива.

Стоимость авиакеросина в оптовом сегменте подросла на 0,25% — до 46,852 тысячи рублей за тонну. В аэропортах ценник поднялся до 56,5 тысяч рублей за тонну.

Розничная цена на дизельное топливо упала на копейку. На мелкооптовом же ценник снизился на 0,86%, а на крупноптовом — на 2%.

Подорожание бензина и дизеля отмечается с середины апреля. Кабмин РФ для регулирования ситуации снизил акцизы на топливо и договорился с нефтяным компании о фиксации цен на уровне 30 мая.