Суд отложил заседание по жалобе на изъятие имущества сотрудников «РИА Новости Украина»
Херсонский суд отложил рассмотрение жалобы на изъятие имущества сотрудников «РИА Новости Украина» на неуказанный период.
Местная прокуратура назвала неявку истцов причиной соответствующего решения суда, сообщает ИА «Украинские нацновости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Ранее подобный отказ получил арестованный глава украинской редакции «РИА Новости» Кирилл Вышинский. Ходатайство адвоката главреда о возврате личного имущества, которое исчезло после обысков СБУ, было отклонено.